Дистрибутор Bugatti в России может стать банкротом

Дистрибуторам люксовых товаров из Европы все труднее сохранять свое присутствие на российском рынке на фоне развития онлайн-шопинга и санкций. 19 мая налоговая инспекция №29 по Москве подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Торговая компания "Интермода"» —поставщика в России продукции немецких марок Bugatti, OUI и Casa Moda. Соответствующую информацию “Ъ” обнаружил в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dazeley / Getty Images Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Этой весной несколько контрагентов компании сообщили о намерении обанкротить ее. 7 марта такое сообщение опубликовал в базе «Федресурс» Альфа-банк. Банк может требовать с компании более 30 млн руб. 12 мая об аналогичном намерении объявила микрофинансовая организация «Фордевинд». Она также сообщила, что собирается подать в суд иск о банкротстве гендиректора и учредителя ТК «Интермода» Максима Демчука.

Согласно СПАРК, выручка ООО «ТК "Интермода"» в 2024 году сократилась почти вдвое, до 1,8 млрд руб. Чистый убыток составил 51,7 млн руб. после прибыли в размере 64,6 млн руб. в 2023 году. В отчетности компании по РСБУ убыток объяснялся «кражей на территории Европы товаров», закупленных дистрибутором.

Компания прекратила активную деятельность еще в октябре 2024 года, говорил ранее «Ведомостям» Максим Демчук. Как было сказано в отчете, для выхода из кризиса в 2024 году компания распродала товарные остатки. Из-за невозможности платить зарплату компания уволила всех сотрудников.

Виктория Колганова