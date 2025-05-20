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Коммерсантъ FM
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Полицейского арестовали за незаконные банковские переводы

Кузьминский райсуд столицы взял под стражу заместителя начальника отдела уголовного розыска Мещанского ОВД подполковника Арсена Ухтуева. Ему инкриминируют занятие незаконной банковской деятельностью в составе организованной группы (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Ухтуев создал преступную группу, в которую входили еще как минимум шесть человек, и вместе с ней занялся незаконными банковскими переводами. По подсчетам следствия, фигурантам удалось выручить около 75 млн руб. комиссионных. Уголовное дело было возбуждено за несколько дней до задержания. Защита уже обжаловала арест.

Напомним, в октябре 2024 года Балашихинский городской суд Подмосковья за получение взяток в рекордном размере — 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн — приговорил к 16 годам лишения свободы со штрафом 500 млн руб. начальника следственного отдела СКР по Тверскому району, до этого также работавшего на аналогичной должности по Мещанскому району, 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева. Судья сочла доказанной его вину в десяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Сообщником майора юстиции, по версии СКР, выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко (получила девять лет).

Ефим Брянцев

  • Газета «Коммерсантъ» №88 от 21.05.2025, стр. 4

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