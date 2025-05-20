Рубио: Трамп не сделал никаких уступок Путину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп в урегулировании российско-украинского конфликта не пошел ни на какие уступки Владимиру Путину. Так он ответил на критику Сената по поводу политики республиканской администрации по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Один из сенаторов на слушании заявил, что администрация Дональда Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. Марко Рубио с этим тезисом не согласился: «Ни одна санкция не была отменена в отношении россиян. Все санкции, которые действовали при предыдущей администрации, остаются в силе. Мысль об отказе от рычагов давления... сегодня у нас есть те же рычаги давления, которые были при предыдущей администрации». «Он (Владимир Путин.— ''Ъ'') не добился ни единой уступки»,— подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщал Axios со ссылкой на источники, Дональд Трамп после вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что российский президент согласился немедленно начать переговоры о прекращении огня на Украине. По информации издания, американский президент заявил, что Владимир Путин представит «мирный меморандум» с условиями прекращения огня. При этом, по словам источника, американский лидер заверил, что попросил российского коллегу представить условия, с «которыми могут согласиться».

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян