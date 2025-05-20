Медведев: так близко к глобальной катастрофе мир еще не был

Человечество оказалось на пороге глобальной катастрофы, угроза еще никогда не была так близка, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Петербургского международного юридического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты»,— отметил господин Медведев (цитата по ТАСС). В числе других причин он назвал «противостояние ядерных держав», а также «обострение хронических мировых проблем». Дмитрий Медведев предположил, что «новый мировой порядок» будет основываться «на последствиях нынешнего противостояния военных действий и юридических моделей».

В своей речи зампред Совбеза упомянул символические «часы Судного дня», стрелка которых в текущем году приблизилась к «полуночи» еще на одну секунду. «Так мало не оставалось никогда»,— отметил господин Медведев.