Стрелки «Часов Судного дня» передвинуты максимально близко к «ядерной полуночи»

Совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» совместно с приглашенными экспертами, среди которых десять лауреатов Нобелевской премии, перевели стрелки «Часов Судного дня» на секунду вперед. Теперь от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 89 секунд. Так близко к катастрофе человечество, по оценкам экспертов, не было никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Несмотря на явные признаки опасности, национальные лидеры и их общества не смогли сделать то, что необходимо для изменения курса,— говорится в заявлении проекта.— Мы искренне надеемся, что лидеры осознают сложную ситуацию, в которой находится мир, и предпримут решительные действия для уменьшения угроз, создаваемых ядерным оружием, изменением климата и потенциальным злоупотреблением биологическими науками и различными новыми технологиями».

Стрелки часов не переводили последние два года, оставляя их на отметке 90 секунд. Журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» ежегодно объявляет время на «Часах Судного дня». Традиция началась в 1947 году — через пару лет после того, как ученые этого университета приняли участие в создании первой в мире атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения.

Кирилл Сарханянц