«Сургутнефтегаз» готовится выплатить дивиденды по 8,5 руб. на «преф»

Совет директоров «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год по 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. на привилегированную. Датой определения перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 17 июля. Окончательное решение по выплатам будет принято на годовом собрании акционеров 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Рекомендация совета стала для рынка неожиданностью: сразу после объявления стоимость привилегированных акций на Московской бирже снизилась на 2,55% — до 51,6 руб. за бумагу, пишет РБК. По текущим ценам дивидендная доходность по «префам» составляет около 16,3%, по обыкновенным акциям — почти 4%.

За 2023 год выплата дивидендов на привилегированную акцию компании составила 12,29 руб., на обыкновенную — 0,85 руб.