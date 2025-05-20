«Сургутнефтегаз» готовится выплатить дивиденды по 8,5 руб. на «преф»
Совет директоров «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год по 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. на привилегированную. Датой определения перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 17 июля. Окончательное решение по выплатам будет принято на годовом собрании акционеров 27 июня.
Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ
Рекомендация совета стала для рынка неожиданностью: сразу после объявления стоимость привилегированных акций на Московской бирже снизилась на 2,55% — до 51,6 руб. за бумагу, пишет РБК. По текущим ценам дивидендная доходность по «префам» составляет около 16,3%, по обыкновенным акциям — почти 4%.
За 2023 год выплата дивидендов на привилегированную акцию компании составила 12,29 руб., на обыкновенную — 0,85 руб.