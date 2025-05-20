Пакет акций «Роснефть-Артаг» выставили на торги за 38 млн рублей

Росимущество выставило на электронные торги 11,9% акций АО «НК Роснефть-Артаг» из Владикавказа, занимающейся продажей топлива, начальная цена — 38 млн руб. Информация об этом размещена на сервисе «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На аукцион выставлены 2981 обыкновенная именная акция и 6448 привилегированных акций в бездокументарной форме, что составляет 11,9% уставного капитала компании. Государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-00434-A и 2-01-00434-A от 11 октября 2022 года. Приватизация проводится на основании распоряжения Росимущества от 11 марта 2025 года.

Торги назначены на 5 июня. Шаг аукциона — 1,9 млн руб., задаток составляет 3,8 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «НК Роснефть-Артаг» зарегистрировано во Владикавказе в 1994 году. Предприятие специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. ООО «РН-Региональные продажи» (структура «Роснефти») принадлежат 38% уставного капитала компании «НК Роснефть-Артаг», АО «Роснефтегаз» — 29% УК, Росимущества — 12%. Выручка предприятия за 2024 год составила 2,8 млрд руб., прибыль — 58,6 млн руб. Уставный капитал общества — 79,2 тыс. руб.

Росимущество планировало продать этот госпакет в конце 2021 года, затем — в 2022 году. В 2023 году акции АО «НК "Роснефть" - Артаг» вновь выставили на торги с начальной ценой 51,4 млн руб.

Тат Гаспарян