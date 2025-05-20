Нумерация нижегородских округов поменяется на выборах в Госдуму в 2026 году

Госдума РФ утвердила новую нарезку избирательных округов, по которым будут проводить выборы в девятый созыв 2026 году. Решение принято в третьем чтении 20 мая, говорится на сайте парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области по территориям нарезка округов останется прежней. Внесены только уточняющие правки по формулировкам, так как с 2015 года, когда была утверждена действующая схема, все районы Нижегородской области переименовали в округа, и Кстовский район стал частью городского округа Нижний Новгород, а не самостоятельным муниципалитетом. Поменялась только нумерация округов, сейчас на Нижегородскую область приходятся округа №№129-133, а будут №№131-135.

В округ №131 (Нижегородский) входят: Кстовский, Нижегородский и Советский районы Нижнего Новгорода, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский округа.

В составе округа №132 (Приокский): Ленинский и Приокский (включая Новинский сельсовет) районы Нижнего Новгорода; Арзамас, Саров, Первомайск, Каменский сельсовет Богородского округа, Вадский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский округа.

К округу №133 (Автозаводский) относятся: Автозаводский район Нижнего Новгорода, Выкса, Кулебаки, Ардатовский округ, большая часть Богородского округа (Алешковский, Доскинский, Дуденевский, Хвощевский и Шапкинский сельсоветы), Вачский, Вознесенский, Навашинский, Павловский и Сосновский округа.

В округе №134 (Канавинский) вошли Канавинский и Московский районы Нижнего Новгорода, Дзержинск, Балахнинский и Володарский округа.

Округ №135 (Борский) включает: Сормовский район Нижнего Новгорода, Бор, Чкаловск, Шахунью, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Семеновский, Сокольский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский и Шарангский округа.

Ирина Швецова