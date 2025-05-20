Самарский завод «Коммунар» попал в новый пакет санкций Евросоюза

ФКП «Самарский завод "Коммунар"» попал в 17-й пакет санкций Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Всего в новый пакет европейских санкций включены 75 физических и юридических лиц и 189 судов, которые Европа считает частью так называемого теневого флота.

Как указано в журнале ЕС, «Самарский завод "Коммунар"», входящий в госкорпорацию «Ростех», является ключевым поставщиком пороха для Вооруженных Сил Российской Федерации. Как военно-промышленная компания и федеральное государственное предприятие, оно имеет лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов.

В феврале этого года АО «Самарский Электромеханический Завод» вошел в 16-й список санкций Евросоюза.

Сабрина Самедова