Самарский электромеханический завод попал под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил перечень персональных антироссийских санкций. В числе включенных в черный список значится АО «Самарский Электромеханический Завод», сообщается в официальном журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Самарский Электромеханический Завод» (СЭМЗ)

АО «Самарский Электромеханический Завод» (СЭМЗ)



В постановлении Совета Евросоюза о введении 16-го пакета антироссийских санкций отмечается 48 физических и 35 юридических лиц. В числе попавших под рестрикции значится глава ОАК Вадим Бадеха, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, руководитель холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак, сенатор и шахматист Сергей Карякин, юморит Михаил Галустян, названный «российским пропагандистом».

В обновленный санкционный список также попали такие организации, как белорусское ОАО «Интеграл», АО «Морион» (Санкт-Петербург), Фонд развития оружейных технологий и производств (Фонд Лобаева).

АО «Самарский Электромеханический Завод» является производителем высокотехнологичной продукции радиотехнического и электротехнического профиля, точной механики, в том числе систем и приборов медицинского назначения, электроники, СВЧ керамики, а также ферритовых приборов, работающих в СВЧ и миллиметровом диапазоне.

Андрей Сазонов