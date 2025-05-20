Сотрудники УФСИН по Башкирии признали вину в превышении полномочий

Советский райсуд Уфы смягчил меру пресечения до запрета определенных действий заместителю главы УФСИН по Башкирии Евгению Макотину и начальнице финансово-экономического отдела УФСИН Екатерине Эсауловой. В ходатайстве следователя говорилось, что обвиняемые, которые раньше были под домашним арестом, признали вину и оказывают содействие следствию, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Обвиняемым инкриминируют превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2024 года они по указанию главы УФСИН по республике Владислава Дзюбы собрали с подчиненных часть выплаченной им премии для представительских нужд управления.

Вячеслава Дзюбу также обвиняют в превышении полномочий. 20 мая ему смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Он также признал вину. По версии следствия, он получил от десятков подчиненных 3,4 млн руб.

Венера Хисамова