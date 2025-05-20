ФНС подверглась масштабной кибератаке

С утра 20 мая электронные сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) подвергаются DDoS-атаке из-за рубежа. Как подчеркнули в Роскомнадзоре (РКН), специалисты ведомства помогают ее отразить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным РКН, «рост обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС» фиксируется с 08:00 мск. «Причина — длительная DDoS-атака на ресурсы службы»,— сообщили ТАСС в ведомстве.

Данным пользователей ничего не угрожает — атакующим не удалось проникнуть в инфраструктуру ФНС, подчеркивается в сообщении. Системы безопасности службы работают в штатном режиме.

Ранее во вторник о кибератаке сообщил сервис для корпоративного учета СБИС.