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Коммерсантъ FM
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Сервис СБИС подвергся DDoS-атакам

Сервис для корпоративного учета СБИС сообщил, что на его ресурсы были осуществлены массированные DDoS-атаки. Работоспособность ресурсов восстановили, но со стороны региональных интернет-провайдеров могут наблюдаться блокировки, предупредила компания.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Атакам подверглись сайты saby.ru и online.saby.ru. «В настоящее время включен защитный режим с ограничением зарубежного трафика»,— говорится в пресс-релизе сервиса, опубликованном в Telegram.

По данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, жалобы на сбой в работе СБИС начали поступать с 9:00. По состоянию на 12:00 количество жалоб снизилось.

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