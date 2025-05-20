Сервис СБИС подвергся DDoS-атакам

Сервис для корпоративного учета СБИС сообщил, что на его ресурсы были осуществлены массированные DDoS-атаки. Работоспособность ресурсов восстановили, но со стороны региональных интернет-провайдеров могут наблюдаться блокировки, предупредила компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Атакам подверглись сайты saby.ru и online.saby.ru. «В настоящее время включен защитный режим с ограничением зарубежного трафика»,— говорится в пресс-релизе сервиса, опубликованном в Telegram.

По данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, жалобы на сбой в работе СБИС начали поступать с 9:00. По состоянию на 12:00 количество жалоб снизилось.