ISU включил в пул тестирования российских спортсменов с нейтральным статусом

Международный союз конькобежцев (ISU) включил в пул допинг-тестирования всех российских спортсменов, допущенных к участию в олимпийском отборе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В число спортсменов вошли:

Фигуристы-одиночники Алина Горбачева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи;

Шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Анна Уразова, Петр Комтаков, Даниил Николаев, Иван Посашков, Илларион Саболдашев;

Конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Алена Серегина, Даниил Найденышев, Иван Фруктов.

13 мая ISU допустил российских спортсменов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Отбор состоится в сентябре 2025 года в Пекине.

Олимпийские игры-2026 пройдут в феврале в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Подробнее о допуске российских атлетов — в материале «Ъ» «Как катком проехались».

Таисия Орлова