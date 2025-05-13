Как катком проехались

Международный союз конькобежцев (ISU), став первой и пока единственной крупной федерацией, которая допустила отечественных спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года, максимально ограничил его в наиболее заметном и наиболее важном для России среди контролируемых структурой видов. Через фильтры, придуманные ISU для приобретения нейтрального статуса, прошли всего четыре российских фигуриста — Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, представляющие женское и мужское одиночное катание. Из них на самом деле лишь двое смогут выступить на итальянской Олимпиаде. Парники и танцоры, которые наверняка претендовали бы на ее награды, проверку на соответствие критериям, основные из которых были связаны с недопустимостью поддержки специальной военной операции на Украине, не прошли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двукратная чемпионка России Аделия Петросян получила шанс выиграть олимпийское золото

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Двукратная чемпионка России Аделия Петросян получила шанс выиграть олимпийское золото

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев обнародовал утвержденный на заседании своего высшего органа — Совета ISU — перечень российских и белорусских спортсменов, которым был предоставлен нейтральный статус в соответствии с принятым в декабре прошлого года решением. Оно выглядело для отечественного спорта настоящим прорывом. ISU первой среди крупных федераций, курирующих зимние виды и, в отличие от летних, давно смягчивших введенные в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, санкции, сохраняющие для отечественных спортсменов режим фактически полной «международной изоляции», санкционировал их допуск на ближайшую Олимпиаду. Она состоится в феврале будущего года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом ISU сразу предупредил о запрете нейтральным атлетам соревноваться в командных турнирах, а также о том, что в каждой личной (или парной) дисциплине допускается выступление лишь одного (или двух) такого атлета от страны.

Состав делегаций России и Белоруссии для участия в квалификационных олимпийских состязаниях, формировался на основе поданных зимой в ISU заявок от национальных федераций, отвечающих за те виды, что контролирует федерация международная,— фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. А все заявки в течение нескольких месяцев проходили проверку специальной комиссии на соответствие ряду критериев. Основные среди них, о чем напоминается во вторничном заявлении ISU, касаются недопустимости «активной поддержки» претендентов на нейтральный статус специальной военной операции на Украине и «контрактных связей с вооруженными силами России и Белоруссии» и «органами национальной безопасности». В ходе проверок, уточнила федерация, были изучены «публичные заявления» фигурантов заявок в период с февраля 2022 года.

Итог «фильтрации» получился для России очень неприятным. В меньшей степени это относится к двум видам, которые ISU называет «скоростными» жанрами,— конькобежному спорту и шорт-треку. Право отбираться на Олимпиаду в них досталось в общей сложности 18 россиянам. Это Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева и Даниил Найденышев.

Главный удар связан с третьим видом, суперхитом программы любой Олимпиады, который является особенным для России.

Речь о фигурном катании. Оно пользуется в стране огромной популярностью, сопоставимой с той, что имеют футбол или хоккей, а до «изоляции» входило в список наиболее успешных. На предыдущей зимней Олимпиаде — в феврале 2022 года в Пекине — российские фигуристы завоевали шесть наград, в том числе две золотые: правда, одно золото — за победу в командном турнире — превратилось в бронзу после допинговой дисквалификации Камилы Валиевой. Несмотря на то что уже три года россияне состязаются только во внутренних турнирах, совершенно очевидно, что класс их лидеров позволял рассчитывать на медаль во всех «доступных» для них четырех дисциплинах.

Однако список российских фигуристов с одобренным нейтральным статусом оказался поразительно скудным. Он состоит всего из четырех спортсменов — Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, представляющих две дисциплины — женское и мужское одиночное катание. В парном катании и танцах нейтральный статус не получил никто.

Имена претендовавших на него спортсменов ISU и Федерация фигурного катания России (ФФКР) не раскрывают. Однако источники “Ъ” утверждают, что «с кандидатурами первых номеров сюрпризов не было».

Ими стали парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов, доминировавшие в России после пекинской Олимпиады и превосходящие в плане сложности технического контента всех зарубежных оппонентов, а также опытные танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Не раскрывает ISU и причины, по которым им отказали в предоставлении нейтрального статуса. В заявлении ФФКР, посвященном вторничной публикации, эти причины охарактеризованы как «непонятные». Федерация подчеркнула, что «долго и упорно» пыталась их выяснить, но результата не добилась.

Кроме того, ФФКР уточнила, кто из четверки статуса дождавшихся будут первыми номерами, а кто — запасными, которые могут заменить соотечественника только в случае травмы. При отсутствии ЧП на сентябрьский олимпийский квалификационный турнир в Пекин поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян — слишком бесспорный лидер в своей дисциплине. А Гуменник, который скромнее Владислава Дикиджи выступал на большинстве соревнований минувшего сезона, продемонстрировал выдающиеся прокаты на его заключительном состязании — финале серии Гран-при в Красноярске. Он прошел в феврале, непосредственно перед подачей ФФКР заявок в ISU. С пекинским отбором у россиян проблемы вряд ли возникнут хотя бы из-за невысокого уровня конкуренции. Вся элита фигурного катания уже завоевала олимпийские путевки.

Алексей Доспехов