В Wildberries объявили о запуске доставки из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали 10-й страной присутствия Wildberries. Теперь пользователи сервиса смогут заказывать товары на прямую из ОАЭ, сообщила генеральный директор маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин и уже внедрили функционал на платформу», — написала госпожа Ким.

Ранее Wildberries был представлен за рубежом в Белоруссии, Казахстане, Киргизия, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане и Турции.