В Нижегородской области отменили проведение Дня поля из-за нехватки средств

Традиционный День поля, который проводится в Нижегородской области в начале лета, в 2025 году не состоится. Об этом глава областного минсельхоза Николай Денисов сообщил на заседании комитета по АПК в региональном законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В рамках Дня поля производители и продавцы сельхозтехники демонстрировали аграриям образцы своей продукции, а сельхозпредприятия рассказывали о своей. Там же проходили соревнования между различными специалистам в сфере АПК.

По словам Николая Денисова, в 2024 году проведения Дня поля обошлось областному бюджету в 17 млн руб. В этом году стоимость мероприятия еще выросла.

«Мы перераспределили средства, которые были заложены на проведение Дня поля на более существенные программы. В частности — на программу кредитования, где нехватка средств сейчас составляет около 500 млн руб.»,— пояснил Николай Денисов.

Андрей Репин