Авиакомпании обяжут давать многодетным пассажирам кресла по соседству

Пассажирам российских авиакомпаний, путешествующим с двумя и более детьми, будут предоставляться места в непосредственной близости друг от друга. Соответствующие требования закрепят в законодательстве. Об этом сообщила директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями», — сказала госпожа Хомякова в рамках сессии «Пассажир всегда прав…».

Согласно действующим правилам, пассажир, сопровождающий детей, может рассчитывать, что авиакомпании бесплатно расположат рядом с ним только одного ребенка, при этом места не должны разделяться проходом. Пассажиры обязаны сообщать о путешествующих с ними детях при бронировании билетов и регистрации.