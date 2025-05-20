Госдума окончательно утвердила поправки к законам о выборах

Госдума сегодня, 20 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении избирательного законодательства, который, в частности, закрепляет право избирателей голосовать бумажным бюллетенем даже при проведении электронного голосования. За одобрение документа проголосовали 327 депутатов, 54 были против и 23 воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пакет поправок, внесенный в Думу 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с председателем конституционного комитета Совета федерации Андреем Клишасом, среди прочего предполагает отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, отмену приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму и запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юрлиц. Также в ходе второго чтения законопроекта 14 мая была одобрена норма о новой периодичности утверждения схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму: теперь это будет делаться раз в пять лет вместо прежних десяти.

Тогда же была принята поправка, согласно которой при проведении электронного голосования «должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе». Ее авторами выступили депутаты из всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Божена Иванова