С поправкой на практику

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 12 мая рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Всего к нему было подано 108 поправок, из которых 67 комитет рекомендовал к принятию. Одной из ключевых стала поправка, внесенная спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами фракций, которая дает возможность голосования бумажным бюллетенем в ходе электронных выборов. Остальные одобренные новеллы, как пояснили их авторы, «основаны на практике применения избирательного законодательства» за несколько последних лет.

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Напомним, законопроект был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом 13 февраля и принят в первом чтении 1 апреля. Он предусматривает, в частности, отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, отмену приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму, запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юрлиц и др.

Думскую оппозицию особенно возмутила норма, позволяющая по решению Центризбиркома (ЦИК) и региональных комиссий проводить выборы полностью в электронной форме.

Уже после первого чтения Вячеслав Володин сообщил о готовящейся поправке, которая даст избирателям право голосовать бумажным бюллетенем даже при электронном голосовании. Эту поправку комитет одобрил на заседании в понедельник. Согласно ее тексту, «при проведении электронного голосования должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе». Помимо спикера под поправкой подписались лидеры всех фракций, продемонстрировав таким образом межфракционный консенсус.

Всего к законопроекту было подано 108 поправок, 67 из которых комитет рекомендовал к принятию. В число отклоненных предсказуемо попали предложения КПРФ об исключении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из избирательной системы. Зампред комитета Дмитрий Вяткин («Единая Россия», ЕР) заявил, что ДЭГ «позволяет максимальному количеству наших избирателей реализовать свое конституционное право». Первый зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) в ответ напомнил, что коммунисты против ДЭГ, потому что «никогда никто не установит ответственность для лиц, которые заправляют всеми этими аппаратами и схемами», и даже если в итоге получится 110% проголосовавших, «над этим можно будет только посмеяться».

Авторами одобренных поправок выступили Дмитрий Вяткин, Дмитрий Ламейкин и Даниил Бессарабов (все — ЕР). Все предложенные ими изменения, по словам господина Вяткина, «основаны на практике применения избирательного законодательства за несколько избирательных кампаний».

В частности, уточняются порядок и сроки рассмотрения обращений в ЦИК и региональные комиссии: избиркомы вправе не отвечать на анонимные жалобы и послания, содержащие нецензурные выражения и угрозы, а также на обращения, текст которых «не поддается прочтению» или «не позволяет определить их суть».

В другой поправке говорится об оплате труда членов специального территориального избиркома (ТИК), отвечающего за ДЭГ: она будет происходить за счет федерального бюджета в размере, установленном ЦИКом, а членам ТИК, работающим не в своем регионе, могут компенсировать проезд и проживание.

Также устанавливается возможность софинансирования выборов в Госдуму из региональных бюджетов.

В случае, если на части территории РФ введено военное положение, ЦИК будет уполномочен устанавливать в соответствующих субъектах «особенности подготовки и проведения» выборов в Госдуму (аналогичное право в отношении региональных и местных выборов Центризбирком получил в 2023 году в соответствии с законом о гарантиях избирательных прав). Аккредитованные СМИ смогут проводить фото- и видеосъемку на выборах в воинских частях по согласованию с их командованием. Также ЦИК будет устанавливать объем данных об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, публикуемых в интернете и на информационном стенде: предлагается не публиковать эти сведения в печатных материалах, чтобы сократить их количество. А руководители дипломатических представительств смогут менять продолжительность голосования на зарубежных участках в случае «угрозы жизни и здоровью граждан РФ».

Наконец, одна из поправок предполагает изменение периодичности утверждения схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму. «Сейчас она утверждается раз в десять лет, но с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах предлагается сократить этот срок до пяти лет»,— пояснил Дмитрий Вяткин.

Отметим, что на том же заседании комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об утверждении новой нарезки округов. Согласно этому документу, в ДНР образуется три округа, в ЛНР — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному. При этом в трех субъектах РФ (Москва, Подмосковье и Краснодарский край) прибавится по одному округу, а еще десять регионов по одному округу потеряют.

Присутствовавший на заседании комитета заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев заверил, что одобренные новеллы будут «позитивно сказываться на организации избирательной кампании». Рассмотрение обеих инициатив намечено на 14 мая.

Ксения Веретенникова