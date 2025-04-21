Депутаты готовы заступиться за бумажное голосование

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 апреля сообщил журналистам, что в палате обсуждается поправка о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования (ЭГ). Она подготовлена к законопроекту группы депутатов и сенаторов, вносящему ряд изменений в избирательное законодательство.

«Текстом поправки предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении»,— сказал господин Володин. Он отметил, что таким образом избирателям будет предоставлена альтернатива, и не исключил поддержки поправки «на межфракционном уровне».

Напомним, во время рассмотрения законопроекта в первом чтении 1 апреля его жестко раскритиковали депутаты от КПРФ и «Справедливой России — За правду», обвинившие авторов в намерении ликвидировать бумажное голосование. На следующий день председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у оппозиционеров «полная путаница в головах» и они «осознанно или по недопониманию» искажают суть поправок. На самом деле, по ее словам, законопроект должен изменить действующую с 2005 года норму, которая фактически запрещает «бумажное» голосование на участках, оборудованных комплексами ЭГ. Традиционное же голосование бумажными бюллетенями останется основным видом волеизъявления в обозримой перспективе, заверила глава ЦИКа.

Зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сообщил “Ъ”, что текст поправки пока не видел. Первый зампред того же комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) напомнил “Ъ”, что срок внесения поправок к данному законопроекту истек 15 апреля. Но даже если изменения, о которых говорил спикер, будут приняты, коммунисты вряд ли поддержат документ во втором чтении, так как у них есть и другие претензии, добавил господин Синельщиков. А вот депутат Николай Новичков (СРЗП) полагает, что эсеры могут поддержать поправку, «если это позволит защитить волеизъявление гражданина». «Мы были и остаемся сторонниками традиционной формы голосования. Но если бумажный бюллетень позволит зафиксировать результат электронного голосования, то это шаг однозначно в правильном направлении»,— сказал “Ъ” господин Новичков.

Ксения Веретенникова