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Житель Башкирии получил условный срок за гибель пассажира своей лодки

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор местном жителю за нарушение правил управления лодкой, повлекшее гибель пассажира (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Суд приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В июне 2024 года фигурант уголовного дела пригласил двоих знакомых покататься на моторной лодке по реке Ай, не обеспечив их спасательными жилетами. Подсудимый превысил скорость и не справился с управлением. Судно опрокинулась, и один пассажир утонул.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова

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