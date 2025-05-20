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Начальника УФСИН по Башкирии отправили под домашний арест

Советский райсуд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, изменил меру пресечения главе УФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе, отправив его под домашний арест, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«Следователь ходатайство мотивировал тем, что обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления, и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить»,— отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Владислав Дзюба обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2024 года он получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». До этого деньги были выданы им в виде премий.

Обвиняемого задержали в апреле. По ходатайству следователя он содержался в уфимском СИЗО №1.

Венера Хисамова

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