Игорь Осинькин остался приоритетным вариантом на пост тренера «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин остается приоритетным вариантом на данную должность. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Роберт Тер-Абрамян.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам функционера, дальнейшие решения будут приниматься на следующей неделе. При этом рассмотрение всех возможных кандидатур является «нормальной историей».
«Мы сейчас сконцентрированы на лицензировании, суде с "РТ-Капиталом" и двенадцатом "финале" с "Факелом". Впереди не самая простая неделя, но уверен, мы справимся. Потому что мы одна команда, не только на поле, но и в жизни»,— отметил гендиректор «Крыльев Советов».
После 29-го тура Российской премьер-лиги самарская команда занимает десятое место в турнирной таблице и пока не обеспечила себе сохранение прописки в элите российского футбола на будущий сезон.