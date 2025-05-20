В уфимском селе Нагаево построят детсад за 470 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на проведения инженерных изысканий и строительство детского сада на 260 мест в селе Нагаево, а также поставку оборудования для него с ООО «Строительно-монтажная компания – 10», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой около 471 млн руб. за 470,05 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из бюджета России и средств бюджета республики. Закупка проводится в рамках национального проекта «Семья».

Подрядчик должен завершить строительство трехэтажного детсада до сентября 2027 года. Площадь земельного участка для строительства составляет 1,8 га. В детском саду должно быть 11 групп по 20-25 детей.

ООО «Строительно-монтажная компания – 10», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2001 года в Уфе. Владельцем строительной компании является Азат Гимадиев. Выручка в 2024 году 2,36 млрд руб., чистая прибыль — 969 тыс. руб. В 2024 году компания заключила три госконтракта на общую сумму 1,39 млрд руб.

Майя Иванова