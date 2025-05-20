В Воронеже из-за ремонта коллектора перекрыли участок Московского проспекта

В Воронеже из-за аварийных работ на канализационном коллекторе диаметром 1 000 мм перекрыли участок Московского проспекта. Ограничения будут действовать до завершения ремонта, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устранение коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже 20 мая 2025 года

Фото: «РВК-Воронеж» Устранение коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже 20 мая 2025 года

Фото: «РВК-Воронеж»

Движение запрещено по участку от улицы Беговой до улицы Хользунова при движении из центра. Также нельзя въезжать на кольцевой перекресток у памятника Славы с улицы Хользунова (при следовании от улицы Маршала Жукова).

О повреждении коллектора стало известно сегодня утром. В «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал», концессионер почти всех сетей водоотведения и водоснабжения города) уточнили, что специалисты работали над устранением аварии всю ночь и продолжают трудиться без перерыва. По последним данным, на месте идет откачка сточных вод в приемную камеру. После осушения трубопровода рабочие приступят к замене поврежденного участка. Отключение воды в Коминтерновском районе не потребовалось.

«Данную ситуацию было невозможно спрогнозировать. Но, тем не менее, мы постоянно мониторим сети водоотведения. Именно этот коллектор был построен в 1970-х годах. На данном участке дороги большой трафик и высокое давление на коллектор. Все это стало причинами аварийной ситуации»,— объяснил заместитель главного инженера «РВК-Воронеж» Александр Потапов.

В сентябре 2022 года участок Московского проспекта уже перекрывали на несколько дней из-за масштабной аварии на том же коллекторе.

Алина Морозова