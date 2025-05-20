Житель Иркутска приговорен к 14 годам колонии за госизмену

Иркутский областной суд признал виновным 37-летнего жителя Братска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»), ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области, незаконной деятельностью мужчина занимался в 2022 году, работая программистом в одной из больниц Братска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Установлено, что подсудимый, имея доступ к персональным данным пациентов, скопировал информацию о жителях области — военнослужащих РФ. Полученные данные он передал для публикации в одном из Telegram-каналов, управляли которым представители спецслужб Украины. Кроме того, мужчина представил телефоны некоторых военнослужащих из Братска, а также оказал финансовую помощь иностранному государству путем перевода денег на банковский счет, используемый представителями вооруженных сил Украины»,— уточняется в сообщении УФСБ.

Пресс-служба областной прокуратуры также сообщает, что суд приговорил жителя Братска к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тыс. руб. и запрещено заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск