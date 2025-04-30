В Свердловской области зафиксировали увеличение числа мигрантов в 19 раз

Миграционный прирост в Свердловской области увеличился с 1 тыс. приезжих в 2023 году до 19 тыс. человек в 2024 году, сообщила на пресс-конференции руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. Она пояснила, что увеличение показателя связано с изменениями механизма сбора статистических данных Росстата о миграции населения. Раньше данные поступали из территориальных органов МВД на бумажных носителях раз в месяц, теперь данные направляют в электронном формате ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Свердловская область в миграционном плане наиболее сильная среди регионов Уральского федерального округа. У нас резко, по статистике, увеличилась трудовая иностранная миграция, но это слишком нереально»,— подчеркнула госпожа Козлова.

Ранее, в январе, начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Константин Волков отмечал, что в 2024 году в регион въехало 232 тыс. иностранных граждан. «При въезде в Россию 51% иностранных граждан указали целью пребывания — работу, 30% иностранных граждан прибыли с целью частного визита, 8% иностранцев — с целью учебы», — пояснил он. По данным Константина Волкова, основные миграционные потоки формировали граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Василий Алексеев