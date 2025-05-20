Учебный корпус МГУ перевели на удаленку из-за случая кори

У студента филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова диагностировали корь. Из-за этого учебный корпус МГУ перевели на дистанционное обучение до 2 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Речь идет о здании по адресу: Ленинские горы, 1, строение 51. В вузе заверили, что реализуют полный комплекс противоэпидемических мероприятий: в здании проводится дезинфекция, выявлен круг контактных лиц и «приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания».

На удаленку переводят тех, кто не прошел вакцинацию против кори или не болел ею. Сотрудникам и студентам, которые переболели или вакцинировались, разрешено работать и учиться очно. Ситуация находится на контроле администрации МГУ и столичного управления Роспотребнадзора.

На прошлой неделе из-за кори на дистант перевели Российский технологический университет. Меры действуют до 24 мая, случай заражения также был единичным. Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Сыпь да сыпь кругом».