Сыпь да сыпь кругом

Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом ВОЗ объявила, проанализировав соответствующую статистику с апреля 2023 года по март 2024 года. РФ опережают лишь Казахстан и Азербайджан, а непосредственно за нашей страной в этом списке следует Киргизия. В ВОЗ предупреждают, что заболеваемость корью в европейском регионе продолжает расти — тенденция спровоцирована проблемами, связанными с пандемией коронавируса. В Роспотребнадзоре ранее всплеск заболеваемости связывали в основном с появлением большого числа непривитых граждан, прибывающих как раз из стран ближнего зарубежья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили совместный доклад, в котором предупреждают о резком увеличении заболеваемости корью в европейском регионе. По их данным, за первые три месяца 2024 года в 45 из 53 стран региона выявлены 56 634 случая кори, четыре человека скончались. При этом за весь 2023 год в 41 стране было зафиксировано 61 070 случаев кори, умерло 13 человек.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Кроме насморка, кашля, температуры характерным симптомом является сыпь. Болезнь может протекать легко, с последующим формированием пожизненного иммунитета, а может привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже к смерти. Специфического лечения кори нет, но защитить от болезни может прививка.

Россия, заявляют в ВОЗ, входит в тройку лидеров по числу заражений этим инфекционным заболеванием в европейском регионе, по данным наблюдений с апреля 2023 года по март 2024 года. Первое и второе место заняли Казахстан и Азербайджан соответственно. На четвертом месте Киргизия. За 12 месяцев в России зафиксировали 18 977 случаев заболевания корью, говорят эксперты. Самый ощутимый всплеск отмечен в феврале 2024 года — 2626 заболевших. В Казахстане выявлено 36 292 случая, то есть почти в два раза больше, чем в РФ. В Азербайджане — 28 855 случаев.

Почти половина зарегистрированных случаев в 2023 году пришлась на детей младше пяти лет.

Это, по оценке экспертов, связано с ростом числа малышей, пропустивших из-за пандемии COVID-19 плановые прививки против кори и других вакциноуправляемых инфекций, и медленным восстановлением охвата вакцинацией в 2021 и 2022 годах.

Так, среди детей в возрасте до пяти лет, заразившихся корью в прошлом году, более 75% не получили ни одной дозы вакцины от кори. Около 99% не получили второй дозы, обеспечивающей необходимую защиту.

«Рост заболеваемости корью является явным признаком снижения охвата иммунизацией. Поскольку число случаев кори продолжает расти, нам необходимы срочные действия правительств как по укреплению систем здравоохранения, так и по осуществлению эффективных мер общественного здравоохранения для обеспечения защиты всех детей от этого опасного, но предотвратимого заболевания»,— сказала региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

“Ъ” рассказывал, что с января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост составил 28 732% (в 288 раз). Это следует из данных Роспотребнадзора, первым на которые обратило внимание издание «Медвестник». Большинство заболевших (4989 человек) — дети до 14 лет.

В то же время увеличивается заболеваемость и другими вакциноуправляемыми инфекциями.

Так, «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил, что и заболеваемость коклюшем в России побила 30-летний рекорд — за 2023 год инфекцию выявили почти у 53 тыс. человек, больше было только в 1993 году. Впрочем, в среду в надзорной службе заявили, что число случаев заболевания этой инфекцией в России, напротив, снижается, а новые случаи регистрируются без дальнейшего распространения. В ведомстве отметили, что более чем в 50% случаев заболевание коклюшем протекает в легких и стертых формах, а тяжелые и среднетяжелые формы не превышают среднемноголетних уровней. Около 95% заболевших — дети младшего возраста, не привитые от инфекции, а также дети среднего возраста, утратившие иммунитет.

Рост заболеваемости корью в 2023 году в Роспотребнадзоре объясняют «очередным циклическим подъемом, традиционным для этого заболевания». В ряде регионов РФ рост заболеваемости отмечается преимущественно среди непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, указывали в пресс-службе ведомства. Отметим, по данным ФСБ, в 2023 году основной приток трудовых мигрантов в Россию произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Групповые очаги заболевания в течение года наблюдались и среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок». По всей стране с апреля 2023 года Роспотребнадзор проводит подчищающую иммунизацию — вакцинацию непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых.

В России в последнее время регулярно появляются новости о карантине из-за выявления случаев кори в образовательных учреждениях.

Университет МИФИ пошел дальше и 28 мая 2024 года ввел меры для профилактики кори в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-служба вуза. Учащимся, не имеющим прививок против кори и не имеющим соответствующих антител, администрация вуза рекомендовала сделать прививки. Студентам следует до 31 мая представить справку о наличии прививки, иначе в случае выявления заболевания в вузе им будет запрещен доступ на территорию вуза на три недели.

Ведущий педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» Регина Григорьева подтверждает, что интенсивность заболеваемости корью в России растет. По ее оценке, это связано не только с процессами миграции, но и с ростом антипрививочного движения в стране. «Рост заболеваемости корью является явным признаком снижения охвата иммунизацией. Поскольку число случаев кори продолжает расти, нужна активная вакцинация и детей, и взрослых»,— указывает госпожа Григорьева. Она обращает внимание на еще одну проблему — трудности с доступностью импортной вакцины от кори, к которой привыкли родители. «На сегодняшний день активная поставка вакцин отечественного производства идет в дошкольные учреждения и школы, и мы в ближайшее время ждем стабилизации ситуации по заболеваемости корью»,— заверила Регина Григорьева.

“Ъ” направил запрос в Минздрав РФ, однако на момент публикации ответ не получил.

Наталья Костарнова