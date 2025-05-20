ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов на 1,2 млрд рублей

На торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов по всей России выявлены нарушения, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн».

Организации заподозрили в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 214 019 349 руб. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, уточняется в пресс-релизе ФАС.

За последние месяцы это не первый выявленный службой картель на торгах медизделий. В декабре 2024 года ФАС обнаружила сговор при поставке медизделий в Санкт-Петербург, Калининградскую область и Дагестан на сумму 681 млн руб. В январе 2025-го ФАС сообщила о картеле при поставках лекарств в Курганскую область и еще 53 региона на сумму более 1 млрд руб.