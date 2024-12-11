ФАС выявила картель при поставке медизделий на сумму 681 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора двух компаний при поставке медицинских изделий в Санкт-Петербург, Калининградскую область и Республику Дагестан. Общая стоимость контрактов составила 681,7 млн руб., говорится в заявлении службы.

По данным ведомства, ООО «Алма-Мед» и ООО «Макрус» отказались от конкурентной борьбы и вступили в сговор. В частности, они использовали единую схему поведения при участии в электронных аукционах. Таким образом компании пытались поддерживать цены.

ФАС возбудила против организаций дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»). В случае установления вины компаниям грозят штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ).