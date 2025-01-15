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ФАС выявила картель при поставках лекарств в Курганскую область и еще 53 региона

Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на торгах по поставке лекарственных препаратов на общую сумму более 1 млрд руб. в медицинские учреждения 54 регионов РФ, в том числе Курганской области. Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» возбуждено в отношении ООО «Примафарм» (Москва) и ООО «Профарм», сообщает пресс-служба Курганского УФАС.

По данным ФАС, компании заключили соглашение о поддержании цен во время участия в тендерах по госзакупкам лекарств для медучреждений, в том числе в рамках выполнения национального проекта «Здравоохранение». «Организации не вступали в конкуренцию между собой, следуя единой стратегии как при совместных, так и при отдельных поставках лекарств, включая препараты для льготных категорий граждан и лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»,— сообщает ведомство. Общая начальная стоимость контрактов, превышает 1 млрд руб.

В случае, если вина компаний будет доказана, им могут быть назначены оборотные штрафы.

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