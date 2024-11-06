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УФНС пытается взыскать с «Нижегородавтодора» 1,77 млрд рублей

Нижегородское управление ФНС РФ области пытается взыскать 1,77 млрд руб. с ООО «Нижегородавтодор». Согласно карточке дела в арбитражном суде, иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 23 января 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В обоснование иска УФНС указало, что решением от 29 марта 2021 года привлекло к налоговой ответственности ООО «Фирма "Магистраль"». По мнению налоговой службы, эта компания перевела все свои активы на «Нижегородавтодор», что препятствует исполнению решения.

В качестве обеспечительных мер УФНС просило арестовать объекты недвижимости, транспорт и денежные средства ответчика. По оценке налоговой службы, у компании есть земельные участки общей стоимостью 93,4 млн руб., другие объекты недвижимости стоимостью 132,8 млн руб. и около 300 единиц техники.

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Суд удовлетворил ходатайство частично, запретив регистрационные действия в отношении объектов недвижимости и транспорта. УФНС подала повторное ходатайство об аресте денежных средств на 1 млрд руб., но суд вновь отказал.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Нижегородавтодор» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Нижнем Новгороде 2016 году. Компания является подрядчиком по госконтрактам на ремонт и содержание дорог. Совладельцами компании является Илья Ямкин (30%) и Сергей Корягин (65%). Директор компании —Михаил Лепахин. Нынешний и бывший руководители связаны с различными организациями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ООО «Фирма "Магистраль"» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году. Уставный капитал компании составляет 1,75 млн руб. Возглавляет предприятие Илья Козлов, совладельцы – Олег Терехин (71,42%) и Реан Абраамян (28,57%). В разные годы руководителями компании были предприниматель Андрей Жижин и экс-министр транспорта Нижегородской области Александр Герасименко.

Ирина Швецова

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