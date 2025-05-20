Stellar Intell: возврат иностранного бизнеса в РФ будет асимметричен выходу

Правила возвращения иностранного бизнеса в Россию, вероятно, будут асимметричны по отношению к правилам выхода. Таким мнением поделился партнер юридической фирмы Stellar Intell Илья Смирнов на конференции «Ъ», организованной в рамках ПМЮФ-2025.

На сегодняшний день правила возврата иностранцев еще не утверждены, что дает поле для дискуссий, рассказал господин Смирнов. «Как дифференцировать и отделять тех недружественных нерезидентов, которые покинули Россию, от тех, кто в России не был представлен вообще?» — привел пример адвокат. По его словам, также пока нет понимания, что считать возвратом, ведь он может происходить в разных формах — от опционов на обратный выкуп до создания новых компаний.

При этом механизмы выхода и возврата, вероятно, будут асимметричны, продолжил Илья Смирнов. «Скорее всего, мы увидим простые сделочные условия. В первую очередь это фиксированная цена, отсутствие или совсем незначительное число соглашений о возмещении потерь, незначительное число предварительных условий, а также достаточно высокая степень ограничений на возможность выхода в последующем»,— перечислил адвокат.

По его словам, можно ожидать, что ввиду дифференцированного подхода условия возвращения будут сформулированы общими тезисами, но при этом они будут действовать длительный срок, чтобы у иностранцев не появилось желания спекулировать не тему, возвращаться сейчас или ждать, когда эти условия будут отменены.