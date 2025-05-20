Владимир Путин посетил музыкальную школу в Сириусе

В понедельник, 19 мая, Владимир Путин посетил Среднюю специальную музыкальную школу «Сириус» в рамках заседания Попечительского совета Фонда «Талант и успех». Экскурсию провела руководитель Фонда и председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева, сообщает пресс-служба администрации ФТ в своем Telegram-канале.

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Школа, расположенная на Черном море, является первым в мире музыкальным учебным заведением с концертным залом, акустику которого разработал японский инженер Ясухисо Тоета. Он также работает над звуковой концепцией нового Концертного центра в «Сириусе».

Учебный процесс охватывает 1-11 классы, где учащиеся изучают как общеобразовательные, так и музыкальные дисциплины. По окончании школы выпускники получают диплом о среднем специальном музыкальном образовании, что позволяет им поступать в консерватории и профильные институты без дополнительных этапов обучения.

Инфраструктура включает более 50 учебных и музыкальных классов, гримерные, фонотеку, студию звукозаписи и концертный зал с высококачественной акустикой.

Во время визита Владимир Путин осмотрел музыкальные классы и выставку струнных и духовых инструментов от московского Дома скрипки Scroll Fine Instruments и петербургского ателье «Доценко и Ко». Он также ознакомился с выставкой «Хрупкая красота», представляющей акварельные иллюстрации редких растений и скульптуры птиц, созданные учениками центра.

После экскурсии президент присутствовал на репетиции лауреатов VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» — пианиста Михаила Пироженко, флейтистки Екатерины Найденовой и скрипача Эмиля Ильдирекова.

Мария Удовик