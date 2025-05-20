Два жителя Анапы ответят в суде за незаконную охоту в заказнике «Красная горка»

Обвинительное заключение за незаконную охоту на территории Государственного природного заказника «Красная Горка» передала в суд Анапская межрайонная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Анапского района. Они обвиняются по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору)»,— говорится в сообщении.

Незаконная охота на территории Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Красная Горка» велась обвиняемыми с использованием охотничьих ружей в ноябре 2024 года. Максимальная санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Алена Воробьева