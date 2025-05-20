ООО «Азимут» получит пятый участок в аренду для строительства АЗС

ООО «Азимут» получит в аренду без торгов еще один земельный участок площадью 3,55 кв. м в деревне Дорогино Кирилловского сельсовета Уфимского района. Участок с видом разрешенного использования «заправка транспортных средств» будет предоставлен компании по распоряжению главы региона Радия Хабирова. Земли инвестору передадут для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства многотопливной АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кадастровая стоимость участка, находящегося в муниципальной собственности, составляет 3,77 млн руб. Компания инвестирует в проект 50 млн руб., создав шесть рабочих мест. В комплекс, расположенный на Шоссейной улице, помимо заправочной станции войдут также магазин и стоянка. Администрации Уфимского района рекомендовали заключить с компанией договор аренды земельного участка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2023 «Азимуту» выделили участок площадью 5 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов в Уфе на пересечении улиц Жукова и Сельской Богородской для строительства Центра бытового обслуживания населения с объемом инвестиций 100 млн руб. В октябре 2024 года глава Башкирии распорядился выделить «Азимуту» 7 тыс. кв. м земли возле деревни Самохваловки у трассы М-5 (Южный обход Уфы). В декабре 2024 года «Азимуту» предоставили в аренду без торгов земельный участок площадью 7,87 тыс. кв. м возле деревни Самохваловки, вдоль федеральной трассы М-5 для строительства комплекса с многотопливной АЗС и АГНКС. Еще один участок предоставлен на Сельской Богородской улице в Уфе. В них инвестировано еще 300 млн руб.

ООО «Азимут», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2022 года в Уфе. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом. Владельцами являются Кирилл Горбунов и Руслан Гариев. В 2024 году выручка составила 300,3 млн руб., чистая прибыль —3,6 млн руб.

Майя Иванова