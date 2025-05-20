Часть поселка Новосинеглазово останется без горячей воды на три недели

В поселке Новосинеглазово Челябинска отключат горячую воду в 28 жилых домах и пяти социальных объектах. Причиной стали замена трубопровода и дорожные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячей воды не будет с 21 мая по 11 июня в жилых домах по улице 8 марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16, по улице Кирова, 1/2, Комсомольской, 2, улице Лермонтова, 22, 24, 26, 28, Морозова, 23, Октябрьской, 17, 23, 25, 27, улице Челябинской, 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, а также Чехова, 4.

Горячее водоснабжение также отключат в двух филиалах школы №145 по улицам Кирова, 8 и Челябинская, 17, в детском саду №12, средней школе №144, а также в общежитии на Кирова, 3.