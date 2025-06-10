Сегодня исполняется 70 лет директору Института российской истории (ИРИ) РАН, академику РАН Юрию Петрову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Петров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Петров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет член президиума РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая Валерий Тишков:

— Уважаемый Юрий Александрович! Поздравляю Вас — ближайшего коллегу и замечательного историка — с юбилеем! Вы — руководитель нашего главного исследовательского центра и безусловного флагмана, который реализует крупные проекты. Под вашей совместной редакцией с С. Е. Нарышкиным уже вышли в свет больше половины из двадцатитомной академической «Истории России», которую ИРИ готовит и издает вместе с Российским историческим обществом. Не могу не отметить, что ранее под Вашим руководством вышли такие фундаментальные исследования, как восьмитомная «Академическая история Югры» и энциклопедия «Экономической истории России с древнейших времен до 1917 г.». Свершений много, но и впереди еще столько интересной работы! Желаю Вам здоровья, многих лет и дальнейших успехов в науке!

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