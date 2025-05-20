Власти Новосибирска письменно обяжут группу «Ленинград» соблюдать закон

Организаторов и участников концертов музыкальной группы «Ленинград», которые пройдут в Новосибирске 29, 30 и 31 мая, хотят обязать соблюдать закон о проведении массовых мероприятий. Инициативу озвучили в департаменте информационной политики правительства Новосибирской области. Выступление музыкантов анонсировано на площадке «Сибирь-арены». Ранее региональные власти получили обращение местных жителей с просьбой запретить концерт. По данным мэрии Новосибирска, с начала 2025 года поступило 19 таких обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Областные исполнительные органы Новосибирской области не являются организаторами указанного концерта, при этом по информации, предоставленной организаторами в министерство культуры Новосибирской области, на концерт музыкальной группы "Ленинград" установлены возрастные ограничения — старше 18 лет, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ»,— прокомментировали в департаменте (цитата по «РИА Новости»).

Как рассказали в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области, руководство «Сибирь-Арены» приняла меры для недопущения использования нецензурной лексики, прописав это в договоре.

Скандально известная рок-группа «Ленинград» была создана в 1997 году. Концепция группы, по словам ее основателя Сергея Шнурова, была «совершенно наглая», а сама группа — «народная». Песни группы, содержащие нецензурную лексику, стали национальными хитами.

Лолита Белова