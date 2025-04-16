В подземельях «Азовстали»

На разрушенном комбинате «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются следственные действия спустя почти три года после того, как оттуда были выведены все бойцы украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Сотрудники СКР совместно с военнослужащими Росгвардии обыскивают территорию завода в поисках вещественных доказательств преступлений украинских боевиков. За процессом наблюдал фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов.