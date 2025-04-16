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В подземельях «Азовстали»

Побывал фотокорреспондент «Ъ»

На разрушенном комбинате «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются следственные действия спустя почти три года после того, как оттуда были выведены все бойцы украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Сотрудники СКР совместно с военнослужащими Росгвардии обыскивают территорию завода в поисках вещественных доказательств преступлений украинских боевиков. За процессом наблюдал фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов.

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Бойцы разведывательного подразделения Росгвардии в подвале комбината «Азовсталь» — места дислокации украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Бойцы разведывательного подразделения Росгвардии в подвале комбината «Азовсталь» — места дислокации украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий Росгвардии на территории разрушенного металлургического комбината

Военнослужащий Росгвардии на территории разрушенного металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание предприятия

Разрушенное здание предприятия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль с военнослужащими на территории «Азовстали»

Автомобиль с военнослужащими на территории «Азовстали»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы Росгвардии

Бойцы Росгвардии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кинолог со служебной собакой

Кинолог со служебной собакой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Флаг батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), найденный в подвале комбината

Флаг батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), найденный в подвале комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Поисковые работы

Поисковые работы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Найденная военная форма

Найденная военная форма

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР с пулеметной лентой

Сотрудник СКР с пулеметной лентой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подвал комбината, где располагались бойцы подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Подвал комбината, где располагались бойцы подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Личные вещи бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Личные вещи бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Находки в подвале комбината

Находки в подвале комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вид на разрушенный завод

Вид на разрушенный завод

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия боевых действий

Последствия боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Череп, найденный в окрестностях комбината

Череп, найденный в окрестностях комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР с вещдоками

Сотрудник СКР с вещдоками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Найденные на территории предприятия БПЛА

Найденные на территории предприятия БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболка подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Футболка подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Награды украинского бойца, найденные на территории «Азовстали»

Награды украинского бойца, найденные на территории «Азовстали»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Опись найденных вещей бойцов «Азова» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Опись найденных вещей бойцов «Азова» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Бойцы разведывательного подразделения Росгвардии в подвале комбината «Азовсталь» — места дислокации украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий Росгвардии на территории разрушенного металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание предприятия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль с военнослужащими на территории «Азовстали»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы Росгвардии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кинолог со служебной собакой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Флаг батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), найденный в подвале комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Поисковые работы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Найденная военная форма

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР с пулеметной лентой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подвал комбината, где располагались бойцы подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Личные вещи бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Находки в подвале комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вид на разрушенный завод

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Череп, найденный в окрестностях комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР с вещдоками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Найденные на территории предприятия БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Футболка подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Награды украинского бойца, найденные на территории «Азовстали»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Опись найденных вещей бойцов «Азова» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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