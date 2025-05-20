В Приамурье задержан дилер с синтетическими наркотиками на 150 млн рублей

В Амурской области задержали 24-летнего мужчину, у которого изъяли партию синтетического наркотика клефедрона общей стоимостью свыше 150 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В ведомстве уточнили, что задержанный намеревался организовать незаконный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере с использованием интернета.

В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота выведено почти 10 кг наркотика — это порядка 40 тыс. разовых доз.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30; ч. 5, ст. 228.1 УК). Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Анна Яшина, Благовещенск