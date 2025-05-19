Ушаков: место проведения саммита Россия—США пока не определено

Место и сроки возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определили. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Оба президента согласны, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нужно тщательно проработать, какие задания будут даны командам, содержательное направление возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне»,— рассказал Юрий Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора господ Путина и Трампа (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля добавил, что сегодняшняя беседа лидеров двух стран прошла в конструктивном ключе. Владимир Путин и Дональд Трамп условились о том, чтобы созваниваться по мере необходимости. По словам господина Ушакова, редко бывают разговоры такой продолжительности, когда собеседники не хотят «класть трубку».

Сегодня официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп готов встретиться с российским коллегой. Она подчеркнула, что президент США «открыт для этого».