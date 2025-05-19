При проверке оборонительных сооружений в Белгородской области нашли нарушения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. По его словам, обнаружены нарушения на 109 млн руб. Сегодня эту сумму направили в федеральный бюджет, заверил глава региона.

«Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

12 мая в ходе заседания областного правительства Вячеслав Гладков определил одной из целей усиление финансового контроля за использованием бюджетных средств. В основном это касалось должностных лиц, которые работают в областных министерствах. Губернатор рассказал о самостоятельных проверках внутри Белгородской области и пообещал передать все выявленные нарушения в правоохранительные органы.