«Локомотив» укрепил преимущество в финале play-off КХЛ против «Трактора»
Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл челябинский «Трактор» — 3:1 — в четвертом матче финальной серии play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в противостоянии до четырех побед — 3:1.
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В составе ярославцев заброшенными шайбами отметились Максим Березкин (14-я минута), Илья Николаев (47) и Денис Алексеев (60). У челябинцев отличился капитан команды Владимир Ткачев (58).
Серия продолжится в Ярославле. Пятый матч пройдет 21 мая.