Доля технологичной продукции в обработке восстановилась до уровня 2020 года

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировали данные Росстата об объеме и структуре отгруженной продукции промышленных предприятий за последние пять лет.

Статистика фиксирует устойчивый рост стоимости выпуска — в 2024 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по полному кругу организаций) составил 124,4 трлн руб. В номинальном выражении увеличение к 2023 году составило 10,8%, в постоянных ценах — 1,4%. Опережающий рост зафиксирован в добывающих отраслях и обрабатывающей промышленности (особенно в высокотехнологичных секторах).

В структуре отгруженной продукции наибольшую долю стабильно занимают обрабатывающие производства: в 2024 году они обеспечили две трети всего выпуска промышленности (82,9 трлн руб.). Максимальные объемы выдали такие сектора, как производство кокса и нефтепродуктов (14,8 трлн руб., или 11,9% всего объема продукции), металлургической продукции (12,1 трлн руб., или 9,7%), продовольствия (11,8 трлн руб., или 9,5%), готовых металлических изделий (6,7 трлн руб., или 5,4%), химии (6,3 трлн руб., или 5,1%). На добычу приходится около четверти (31,4 трлн руб., или 25,3% в 2024 году) выпуска. Основная доля отгрузки в этом секторе традиционно приходится на предприятия, занятые добычей нефти и газа (22,8 трлн руб., или 18,3%).

Заметный вклад в показатели выпуска в обработке (от 5% в общем объеме) ожидаемо вносят крупные и экономически развитые регионы: Москва (с долей в 14,2%), Московская область (7,2%), Санкт-Петербург (6,3%) и Татарстан (5%).

«В последние годы активно увеличивается выпуск продукции высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности, которые создают основу для технологического лидерства и устойчивого развития страны»,— фиксируют в ИСИЭЗ.

Стоит отметить, что в 2024 году доля отгруженных товаров, работ и услуг компаний высоко- и среднетехнологичных отраслей высокого уровня в общем объеме продукции обрабатывающего сектора лишь восстановилась до уровня пятилетней давности, составив 27,8% (см. график). В 2020 году она составляла 27,7%, а в 2022-м снижалась до локального минимума в 25,5%. В 2024 году объем отгрузки организаций высокотехнологичных отраслей составил 6,3 трлн руб., увеличившись в реальном выражении на 14,2% к 2023 году. Вместе с продукцией среднетехнологичных отраслей высокого уровня показатель достиг 23 трлн руб. и вырос в постоянных ценах на 6% к 2023 году.

Артем Чугунов