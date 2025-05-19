Арестован третий подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании

19 мая Скотленд-Ярд сообщил о задержании 34-летнего мужчины — третьего подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера. Он был задержан в лондонском районе Челси сегодня утром. В заявлении полиции не сообщается других деталей о задержанном.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

На прошлой неделе лондонская полиция задержала двух подозреваемых по этому делу. Задержанным вменяется в вину сговор для совершения поджогов с целью создания угрозы для жизни. Первому из задержанных — 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу — было предъявлено обвинение в трех поджогах с намерением причинить вред здоровью.

Яна Рождественская