Арестован второй подозреваемый по делу о поджоге дома премьера Великобритании

Полиция задержала в лондонском аэропорту Лутон 26-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к поджогу дома премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера. Об этом сообщает The Guardian. Это уже второй арест в рамках расследования трех поджогов на севере Лондона домов и автомобиля, имеющих отношение к премьер-министру. 13 мая полиция задержала в Лондоне по этому делу 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: В© House of Commons / Handout / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: В© House of Commons / Handout / Reuters

От поджогов, совершенных в течение нескольких дней на прошлой неделе, пострадала дверь личного дома семьи премьер-министра Великобритании; этот дом семья, живущая в настоящее время на Даунинг-стрит, сдает. Кроме того, пострадала дверь дома, в котором семья Кира Стармера жила одно время, а также автомобиль, который сэр Кир продал в прошлом году своему соседу. Задержанным мужчинам вменяется сговор для совершения поджогов с целью создания угрозы для жизни. Роман Лавринович предстанет перед судом 6 июня, когда пройдет предварительное слушание. Второй задержанный остается под стражей до назначения даты слушаний.

Алена Миклашевская