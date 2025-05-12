The Times: в доме премьер-министра Британии произошел пожар

Полиция Лондона начала расследование обстоятельств пожара, случившегося сегодня, 12 мая, в собственном доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает The Times.

Пожар в доме стоимостью 2 млн фунтов произошел сегодня ночью. «В понедельник, 12 мая, в 1:35 полиция была уведомлена… о пожаре в жилом доме на севере Лондона. Полицейские прибыли на место происшествия. Пожаром нанесен ущерб двери дома. Пострадавших нет»,— цитирует газета заявление Скотленд-Ярда. В заявлении указывается, что расследование инцидента продолжается, а место происшествия остается оцепленным. О причинах пожара полиция не сообщает, как и о том, рассматривает ли она инцидент как поджог.

Личный дом британского премьер-министра неоднократно становился мишенью недовольных. Так, в прошлом году три человека были осуждены за пропалестинские протесты у дома.

После вступления Кира Стармера в должность премьер-министра он и его жена проживают в официальной резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит. Дом, по информации The Times, сдается.

Виктор Буй